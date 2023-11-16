Европейские СМИ констатируют поражение Украины в битве с Россией

Битва за Авдеевку все больше напоминает печально известную битву за Бахмут, которую выиграл Путин. С таким заголовком вышел материал в немецком таблоиде Bild, который трудно заподозрить в излишней симпатии к РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии