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Сбежавший из тюрьмы организатор ограбления Доннаруммы получил девять лет

Сбежавший из тюрьмы организатор ограбления Доннаруммы получил девять лет

Французский суд приговорил Ильяса Хербуша к девяти годам лишения свободы за организацию нападения на дом итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

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