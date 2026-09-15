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Лавров: РФ согласна, если Украина готова возобновить переговоры

Лавров: РФ согласна, если Украина готова возобновить переговоры

Россия согласна, если Украина готова возобновить переговоры, Москве есть что сказать. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе по тематике урегулирования конфликта, передает РИА Новости.

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