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РИА Новости: боец ВС РФ закрыл собой мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

РИА Новости: боец ВС РФ закрыл собой мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Российский боец Виталий с позывным "Сухой" пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу села Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

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