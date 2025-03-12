РИА Новости: боец ВС РФ закрыл собой мать с грудным ребенком от обстрела ВСУ

Российский боец Виталий с позывным "Сухой" пожертвовал собой, закрыв мать с грудным ребенком во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу села Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).