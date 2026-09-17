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Новости Брянска

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Угодившего в огромную мазутную яму жеребенка вытащили брянские спасатели

Угодившего в огромную мазутную яму жеребенка вытащили брянские спасатели

Брянские спасатели поделились кадрами операции по вызволению жеребенка, попавшего в огромную мазутную яму на ж/д станции Снежетьская.

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