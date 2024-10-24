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Baza: Пожизненно отстраненного бойца ММА Рзаева избили в баре Москвы

Baza: Пожизненно отстраненного бойца ММА Рзаева избили в баре Москвы

В баре Москвы произошел инцидент, в результате которого бойцу ММА Джавиду Рзаеву выбили зуб. Согласно информации, предоставленной Telegram-каналом Baza, ранее Рзаев был пожизненно дисквалифицирован за оскорбительное высказывание в адрес другого спортсмена, которого он назвал «русской свиньёй».

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