Моргенштерн* вышел на связь после душераздирающего видео о своей зависимости

Моргенштерн* 31 декабря встревожил подписчиков рассказом о том, что 2024 год был худшим в его жизни. Рэпер заявил, что столкнулся с психозом, глубокой депрессией, испортил отношения с самими близкими людьми и в итоге признал себя «сверхзависимым человеком».