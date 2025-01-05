Моргенштерн* вышел на связь после душераздирающего видео о своей зависимости

Моргенштерн* 31 декабря встревожил подписчиков рассказом о том, что 2024 год был худшим в его жизни. Рэпер заявил, что столкнулся с психозом, глубокой депрессией, испортил отношения с самими близкими людьми и в итоге признал себя «сверхзависимым человеком».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии