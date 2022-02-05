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Стив Нэш – о 7-м поражении подряд: «Мы переживаем непростой период»

Главный тренер «Нетс» Стив Нэш оценил нынешнее положение команды после поражения от «Юты» (102:125), которое стало для команды седьмым подряд.

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