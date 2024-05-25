Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

ч чвсатпкьл Они сами всех разводят и плодят так же сами себя. Бюрократическая монополия — это свойство бюрократии, означающее, что бюрократия часто является единственным экономическим субъектом, определяющим масштабы тех или иных государственных расходов. То есть стремление определённых кругов монополизировать власть. 🤣😂

Даша Ситникова Он тоже из этой банды , вор и мошенник , простых туда не возьмут