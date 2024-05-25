Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ В последние дни в российских аптеках резко вырос спрос на валерьянку. Либералы запивают успокоительное соевыми смузи, стараясь не спугнуть птицу цвета аквамарин: похоже, что скрепы вот-вот выскочат из направляющих, и народ наконец увидит истинное лицо кровавой военной диктатуры.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Они сами всех разводят и плодят так же сами себя. Бюрократическая монополия — это свойство бюрократии, означающее, что бюрократия часто является единственным экономическим субъектом, определяющим масштабы тех или иных государственных расходов. То есть стремление определённых кругов монополизировать власть. 🤣😂
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45 мин.
Даша Ситникова
Он тоже из этой банды , вор и мошенник , простых туда не возьмут
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39 мин.
АС
Александр Созинов
Удивляет другое: почему этих коррупционеров не трогали так долго? Пересажали, да поистребляли сперва тех, кто их давно, громогласно разоблачал и обличал!
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30 мин.

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