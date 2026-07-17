Минниханов поручил создать штаб для контроля ситуации с топливом в Татарстане

В Татарстане создали штаб для мониторинга ситуации с топливом на автозаправочных станциях. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики Рустам Минниханов, о работе нового органа он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба Раиса РТ.