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После 300 млн доходов – ноль: Светлана Лобода после бегства из России обнищала окончательно

После 300 млн доходов – ноль: Светлана Лобода после бегства из России обнищала окончательно

За последние два года жизнь российской певицы Светланы Лободы кардинально изменилась. Раньше ее имя было на слуху каждого меломана, а ее доходы достигали впечатляющих 300 млн рублей в год.

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Комментарии
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фМ
фуат Мухамадиев
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