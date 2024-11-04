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Иммунолог Жемчугов перечислил первые симптомы вируса Коксаки

Иммунолог Жемчугов перечислил первые симптомы вируса Коксаки

Подхватившие вирус Коксаки люди пожаловались на боли в мышцах и повышение температуры. При появлении этих симптомов следует срочно обратиться к врачу, сказал RT терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

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