Иммунолог Жемчугов перечислил первые симптомы вируса Коксаки

Подхватившие вирус Коксаки люди пожаловались на боли в мышцах и повышение температуры. При появлении этих симптомов следует срочно обратиться к врачу, сказал RT терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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