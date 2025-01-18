В Крыму уверены в появлении нового Богдана Хмельницкого на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На Украине рано или поздно сформируются силы, которые будут способствовать воссоединению этих земель с Россией, фактически этот процесс уже начался.
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