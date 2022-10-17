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Турецкий футболист отказался надевать капитанскую повязку вопреки своим убеждениям

Турецкий футболист отказался надевать капитанскую повязку вопреки своим убеждениям

Турецкий полузащитник футбольного клуба «Фейенорд» Оркун Кекчю категорически отказался надевать капитанскую повязку в цветах ЛГБТ-сообщества на матч десятого тура чемпионата Нидерландов против АЗ.

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