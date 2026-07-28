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Новости для Фанов

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Мой путь сквозь русский рок: от рентгеновских пластинок до гаражного панка

Мой путь сквозь русский рок: от рентгеновских пластинок до гаражного панка

Когда я пытаюсь осмыслить феномен русского рока, то понимаю, что это не просто музыкальный жанр. Для меня это живой организм, пульсирующий нерв целой страны, прошедший путь от полного подполья до многотысячных стадионов.

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