Мой путь сквозь русский рок: от рентгеновских пластинок до гаражного панка

Когда я пытаюсь осмыслить феномен русского рока, то понимаю, что это не просто музыкальный жанр. Для меня это живой организм, пульсирующий нерв целой страны, прошедший путь от полного подполья до многотысячных стадионов.
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