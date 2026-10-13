45 км по чужой планете: марсоход NASA Perseverance побил исторический рекорд

Perseverance преодолел за пять с половиной лет расстояние, на которое его предшественнику потребовалось почти 15 лет NASA сообщило, что марсоход Perseverance установил рекорд по дальности передвижения по поверхности другой планеты.
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