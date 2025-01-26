Трамп допустил отправку почти 90 тыс. налоговых агентов США на границу

Президент США Дональд Трамп на митинге в Лас-Вегасе в субботу, 25 января заявил, что приостанавливает набор новых агентов в Налоговое управление США (IRS) на неопределенный срок, и эти слова были встречены овациями.
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