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Добрый Мир

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Армии разных стран просятся в СВО: Многомиллионный козырь России против НАТО

Армии разных стран просятся в СВО: Многомиллионный козырь России против НАТО

ФОТО: KIM JAE-HWAN/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS 12 декабря 36K прочитали Гегемония Запада в мире дряхлеет на глазах - это явственно видно по проявившемуся несогласию стран мира с санкционным ударом по России.

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