Вооруженные силы России освободили 31 здание в Доброполье в Донецкой Народной Республике в течение суток.
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