Россияне массово снимают наличные: за июль из банков ушло почти 600 млрд рублей

С начала 2026 года из банковской системы в наличный оборот ушло более 2 трлн рублей, а только за июль объем снятых со счетов средств достиг почти 600 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на данные Банка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Конец попытки усидеть «на двух стульях»? Почему Россия больше не хочет позволять Армении балансировать между ЕАЭС и ЕС
- Цена одного комментария: почему система штрафует матерей погибших участников СВО за требование безопасности в собственной стране?
- Не просто конфликт: как группы детей-мигрантов меняют атмосферу в российских школах в худшую сторону
Свежие комментарии