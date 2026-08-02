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Аргументы недели

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Россияне массово снимают наличные: за июль из банков ушло почти 600 млрд рублей

Россияне массово снимают наличные: за июль из банков ушло почти 600 млрд рублей

С начала 2026 года из банковской системы в наличный оборот ушло более 2 трлн рублей, а только за июль объем снятых со счетов средств достиг почти 600 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на данные Банка России.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако самый то главный как то не озвучен-бешенный рост цен и низкая з\п у 47% россиян и есть главный фактор о котором писатели забыли!
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1 м.