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Оперативниками Симферополя задержан подозреваемый, который мошенническим путем завладел крупной суммой денег

В полицию г. Симферополя поступило обращение от сотрудника общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего свою деятельность в Республике Башкортостан, по факту мошеннических действий со стороны лжеменеджера.

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