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Закон, порядок, государство

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Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области

Около 50 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Тюменской области

В рамках мероприятия отличившимся в научной, спортивной и творческой деятельности школьников наградили знаками отличия «Юнармейская доблесть» второй и третьей степени.

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