Военное обозрение

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Глава ЛДПР Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

Глава ЛДПР Слуцкий: Зеленский признал ответственность за государственный терроризм

Украина является террористическим государством, это признали в Киеве, говоря о планах по уничтожению Крымского моста, написал в своем ТГ-канале глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

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