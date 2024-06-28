«Промомед» официально объявила о запланированном IPO на Московской бирже

«Промомед» - ведущая инновационная биофармацевтическая компания с впечатляющим потенциалом роста в самых перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка, опирающаяся на собственный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий разрабатывать и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные препараты, а также собственное масштабное предприятие полного цикла производства, планирует провести IPO на Московской бирже.