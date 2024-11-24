Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря.
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