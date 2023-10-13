Китаист рассказал о важности форума «Один пояс — один путь»

Председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников 13 октября рассказал «Известиям» о важности международного форума «Один пояс — один путь», который пройдет в Пекине с 17 по 18 октября.
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