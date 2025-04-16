Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)
    Вы сначала азиатов выдавите из страны, которых 16 миллионов, работают на себя, получают все выплаты и смеются над рус...Россия готовится ...
  • Игорь Васиков
    Какое дело до дом2помойки и её участников???Более 50 ножевых:...
  • Игорь Васиков
    Скорее-бы. Как достали эти ненасытные вражины!Взятки брать не б...

Украина и НАТО: Как провокации Киева обострили отношения с Россией

Украина и НАТО: Как провокации Киева обострили отношения с Россией

Украина осознала последствия стремления в НАТО, но продолжила провоцировать Россию. Развитие военной инфраструктуры и привлечение иностранных советников обострили отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РР
Русский Россиянин
Как показывает история, пока Европа не получит хорошо по голове, она не остановится, при чем так, чтобы на очередные 100 лет вести себя подабающим образом по отношению к России и пока останавливаться они не собираются, только испытав ту боль, которую они наносят другим, прочувствовав ее своим телом, в мозгу их щёлкнит и противостояние закончится. Выживут они или нет, будет зависеть только от них и их разума и полученного урока. Будем подождать. Урок 1945 забыли, хотят повторения, придется их снова учить уму, разуму. Повторение, мать учения
Ответить
16 час.
наверх