Украина и НАТО: Как провокации Киева обострили отношения с Россией

РР

Русский Россиянин

Как показывает история, пока Европа не получит хорошо по голове, она не остановится, при чем так, чтобы на очередные 100 лет вести себя подабающим образом по отношению к России и пока останавливаться они не собираются, только испытав ту боль, которую они наносят другим, прочувствовав ее своим телом, в мозгу их щёлкнит и противостояние закончится. Выживут они или нет, будет зависеть только от них и их разума и полученного урока. Будем подождать. Урок 1945 забыли, хотят повторения, придется их снова учить уму, разуму. Повторение, мать учения