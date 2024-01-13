В Заднепровье пожарные тушили автобус (фото)

Водитель попытался завести припаркованный ПАЗ, но тот вспыхнул как спичка Смоляне, проживающие в доме №15 по улице 12 лет Октября, проснулись в субботу, 13 января, около пяти часов утра из-за «двух хлопков от взрыва».