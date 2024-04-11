В Гагаузии заявили, что вопрос о льготах на газ из России скоро будет решен

Гагаузия и Россия ведут переговоры о предоставлении льгот на газ для жителей автономии. Этот вопрос в скором времени будет решен, заявил председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов в интервью РИА Новости.
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