В Таганский суд Москвы поступил иск к Ивлеевой и МТС

ТАСС со ссылкой на истцов пишет, что они требуют взыскать с Ивлеевой и МТС 1 млрд руб.<strong>Таганский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки в клубе Mutabor.
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