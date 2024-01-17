В Таганский суд Москвы поступил иск к Ивлеевой и МТС

ТАСС со ссылкой на истцов пишет, что они требуют взыскать с Ивлеевой и МТС 1 млрд руб.<strong>Таганский районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки в клубе Mutabor.