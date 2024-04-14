Кадр из видеоСегодня 188K прочитали Иран обещал жесткий ответ на убийство Израилем иранских генералов в Дамаске и слово свое сдержал.
Гиперзвуковые иранские ракеты «Фаттах» пробили «Железный купол» Израиля
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Как и хохлы сбивают из 10 ракет 20
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13 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Дырявый купол которым так восхищались хохлы
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13 час.
Н
НС
израиль достукался и получил в морду. А то уже давно у них "традиция" - наносить подлые удары не находясь в состоянии войны. Было такое уже неоднократно - ещё в 70-х F-111 наносили удар по объектам на территории Ирана. Правильно Иранцы решили положить этому конец. В следующий раз надо бить неожиданно, без предупреждения. И дай Бог у Ирана ЯО своё появится - перестанут жиды наглеть.
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9 час.
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