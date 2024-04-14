Гиперзвуковые иранские ракеты «Фаттах» пробили «Железный купол» Израиля

Н

НС

израиль достукался и получил в морду. А то уже давно у них "традиция" - наносить подлые удары не находясь в состоянии войны. Было такое уже неоднократно - ещё в 70-х F-111 наносили удар по объектам на территории Ирана. Правильно Иранцы решили положить этому конец. В следующий раз надо бить неожиданно, без предупреждения. И дай Бог у Ирана ЯО своё появится - перестанут жиды наглеть.