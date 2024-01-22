Полиция обнаружила у жительницы Астрахани 16 кг незаконно приобретенной черной икры

Женщина приобрела деликатесный продукт у пока неустановленных лиц для перепродажи. В Астрахани сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявлен факт незаконной реализации черной икры.
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