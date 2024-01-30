Попшой – о роли МИД после создания Бюро по европейской интеграции

МИД продолжает свою деятельность точно в той же формуле, что и до сих пор, с той лишь разницей, что переговоры будет вести непосредственно глава Бюро по европейским делам госпожа Герасимова, уточнил новый министр иностранных дел Михай Попшой в эфире общественного телеканала.