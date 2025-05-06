В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции провели велофлешмоб по безопасности детей-велосипедистов

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с учащимися школы № 1 г. Ялуторовска провели флешмоб на центральной площади у администрации города с целью привлечения внимания жителей к существующей проблеме, связанной с несоблюдением правил дорожного движения велосипедистами.