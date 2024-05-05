«Мужской фильтр», из-за которого отсеиваются почти все нормальные женщины

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Один гражданин регулярно жаловался на неудачи в личной жизни. Женщины, залетавшие в его постель, впоследствии оказывались или обманщицами, или изменницами, или меркантильными и расчетливыми особами, готовыми в любой момент вынести из квартиры даже плинтуса, или всем этим сразу.