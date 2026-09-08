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Сомнолог Бузунов: постоянный отход ко сну после полуночи безопасен для здоровья

Сомнолог Бузунов: постоянный отход ко сну после полуночи безопасен для здоровья

Если человек придерживается стабильного режима, то поздний отход ко сну не навредит здоровью. Об этом врач-сомнолог Роман Бузунов сообщил на своей странице в Instagram*.

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