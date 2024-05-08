В Иркутской области полицейские поздравили с предстоящим праздником фронтовика и ветерана МВД Александра Васильевича Акимова

Руководство ГУ МВД России по Иркутской области и УМВД России по Ангарскому городскому округу поздравило с Днем Победы 96-летнего Александра Акимова, подполковника милиции в отставке, который наряду с другими героями-фронтовиками свою юность встретил на полях сражений.