Люди любовались прибоем, когда из воды появилась морская звезда, выпустила ноги и ушла в лес. Видео

Группа туристов спокойно отдыхала у прибоя, когда из океана неспешно вышла морская звезда. Это создание дышит жабрами и живет в воде, однако на глазах у людей оно выпустило дополнительные ноги и пошло по направлению к ближайшему от берега лесу.