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Закон и Порядок

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"Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей"

"Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей"

Avia.pro - СМИ "Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей. И даже те, кто не может иметь детей по медицинским показателям" - иректор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что бездетные семьи должны платить по 30-40 тысяч рублей — на содержание “дополнительного“ ребёнка в чужой семье.

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