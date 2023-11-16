Зеленский: конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать

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Леонид Ла Рошель

У Зели от передоза умные мысли стали проскакивать?! Россия то же не хочет заморозки конфликта, ведь по сути это будет временная пауза до начала нового витка конфликта, недобитого раненного бешенного зверя не оставляют в ветлечебнице на выздоровление, уничтожают, иначе будут проблемы. А переговоры - с кем и о чём? Ну не с наркоманом Зелей и его условиями! С пиндосами? Они только ЗА продолжение войны... К чему это словоблудие?