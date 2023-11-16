РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 184 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, надо по всем домам пройти, там в каждом доме рабы есть.Кадры задержания ...
  • Леонид Ла Рошель
    У Зели от передоза умные мысли стали проскакивать?! Россия то же не хочет заморозки конфликта, ведь по сути это будет...Зеленский: конфли...
  • Иваныч
    Не сделают. На такой случай у России найдётся противоядие в виде конвоя.В Кремле отреагир...

Зеленский: конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать

Зеленский: конфликт с Россией нужно завершать, а не замораживать

REUTERS/Johanna Geron Конфликт Украины и России необходимо заканчивать, а не замораживать. Такое заявление сделал президент Незалежной Владимир Зеленский во время встречи с представителями африканских СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛС
Лидия Санникова
Насмешил клоун... Зеля, капут!
Ответить
16 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
У Зели от передоза умные мысли стали проскакивать?! Россия то же не хочет заморозки конфликта, ведь по сути это будет временная пауза до начала нового витка конфликта, недобитого раненного бешенного зверя не оставляют в ветлечебнице на выздоровление, уничтожают, иначе будут проблемы. А переговоры - с кем и о чём? Ну не с наркоманом Зелей и его условиями! С пиндосами? Они только ЗА продолжение войны... К чему это словоблудие?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх