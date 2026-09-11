Почему сравнение цен Lada и иномарок не выдерживает критики

Когда речь заходит о доступности автомобилей в России, цифры на бумаге иногда рисуют слишком оптимистичную картину.
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Свежие комментарии
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из ворот этой авто-вазы Никогда Ничего путного не вылезало... камуноиды 50 лет назад купили у макаронников старьё. так с тех пор этот осовеченный убогий фиат и пытаются модернизировать... а надо было ещё в 90-е закатать бульдозерами это гнилое совдеповское наследие и купить у буржуёв завод по выпуску чего-нибудь приличного.. например, VW