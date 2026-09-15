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Газета.ру

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Мирошник: ВСУ наносят удары по детским садам и школам

Мирошник: ВСУ наносят удары по детским садам и школам

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил в своем еженедельно докладе, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили массированные удары по школам и детским садам на неделе с 7 по 13 сентября.

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