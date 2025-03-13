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Юрист рассказал, как с апреля будут зачислять в школу детей мигрантов

Юрист рассказал, как с апреля будут зачислять в школу детей мигрантов

Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы без успешной сдачи теста на владение русским языком, при этом учреждениям при нарушении процедуры будут грозить проверки, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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Комментарии
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Галина
Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги по всем направлениям, учебу и т.д. и т.п. ..... ИУДЫ И СУКИ!!!!! ТВАРИ КОНЧЕНЫЕ....
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8 час.
mm
maiop maiop
Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги по всем направлениям, учебу и т.д. и т.п. ... А то повадились! В 90-тых гнали, мы  оставили ВСЁ там!!! А теперь Сюда припёрлись!!!
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8 час.
Владимир Козлов
Дополнительные знания по русскому языку пусть оплачивают из своего кармана. В России настроили небоскребов-человечников, заселили мигрантами, а инфраструктуру не развивают: школы, детские сады, поликлиники, больницы, общественный транспорт отсутствуют. Для коренного населения всего этого не хватает. В некоторых регионах дети до сих пор учатся в две смены.
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7 час.
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