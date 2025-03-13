Детей мигрантов с апреля не будут принимать в российские школы без успешной сдачи теста на владение русским языком, при этом учреждениям при нарушении процедуры будут грозить проверки, рассказал РИА Новости гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
Юрист рассказал, как с апреля будут зачислять в школу детей мигрантов
Комментарии
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Галина
Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги по всем направлениям, учебу и т.д. и т.п. ..... ИУДЫ И СУКИ!!!!! ТВАРИ КОНЧЕНЫЕ....
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8 час.
mm
maiop maiop
Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги по всем направлениям, учебу и т.д. и т.п. ... А то повадились! В 90-тых гнали, мы оставили ВСЁ там!!! А теперь Сюда припёрлись!!!
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8 час.
Владимир Козлов
Дополнительные знания по русскому языку пусть оплачивают из своего кармана. В России настроили небоскребов-человечников, заселили мигрантами, а инфраструктуру не развивают: школы, детские сады, поликлиники, больницы, общественный транспорт отсутствуют. Для коренного населения всего этого не хватает. В некоторых регионах дети до сих пор учатся в две смены.
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7 час.
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