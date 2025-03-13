Юрист рассказал, как с апреля будут зачислять в школу детей мигрантов

Галина Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги по всем направлениям, учебу и т.д. и т.п. ..... ИУДЫ И СУКИ!!!!! ТВАРИ КОНЧЕНЫЕ....

mm maiop maiop Всех домой в кишлаки и аулы, а у нас им делать нечего... Там пусть получают материнские капиталы, бесплатные услуги по всем направлениям, учебу и т.д. и т.п. ... А то повадились! В 90-тых гнали, мы оставили ВСЁ там!!! А теперь Сюда припёрлись!!!