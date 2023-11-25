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Мировое обозрение

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The Economist: Россия с помощью РЭБ успешно поборола украинские беспилотники, ракеты и управляемые снаряды

The Economist: Россия с помощью РЭБ успешно поборола украинские беспилотники, ракеты и управляемые снаряды

Британское издание The Economist пишет, что Россия успешно использует превосходство своих средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы нейтрализовать украинские беспилотники и сбивать с курса ракеты, включая реактивные снаряды для РСЗО HIMARS.

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