Может ли PancakeSwap вырасти на 100% от текущих уровней ?

PancakeSwap (CAKE) демонстрирует явные признаки краткосрочного бычьего импульса: за последние пять дней цена выросла на 34%, поднявшись с минимума $1,38, достигнутого 11 марта, до уровня, близкого к верхней границе диапазона чуть ниже $3.