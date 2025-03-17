Может ли PancakeSwap вырасти на 100% от текущих уровней ?

PancakeSwap (CAKE) демонстрирует явные признаки краткосрочного бычьего импульса: за последние пять дней цена выросла на 34%, поднявшись с минимума $1,38, достигнутого 11 марта, до уровня, близкого к верхней границе диапазона чуть ниже $3.
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