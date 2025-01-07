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В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

Коротко про 5 января   Главным событием дня стал контрхрюк парнокопытных шумеров в Курской губернии, заставивший военкуровских срочносборщиков бегать по кругу и усираясь визжать "всё пропало!", при этом сдавая целые города и сёла вислоухому стаду.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А зачем что- то объяснять?! У него есть диагноз.
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4 час.
Людмила Иванова
А папа с мамой довольны своим сыночком Вовочкой?  А его собственные детки гордятся своим папочкой? А жена его все еще любит?
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3 час.
VS
Vladimir Starovoytov
Какого хрена этот автор, да и некоторые его аналоги, порочат благородную цивилизацию ШУМЕРОВ, называя этим именем невесть что.
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1 час.

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