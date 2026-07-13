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Царьград

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Комбриг ВСУ отдал приказ расстрелять мирных жителей из-за недовольства жены

Комбриг ВСУ отдал приказ расстрелять мирных жителей из-за недовольства жены

Бывший командир 155-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины Станислав Лучанов приказал подчинённым жестоко расправиться с двумя жителями Киевской области из-за бытового конфликта его супруги с местными жителями.

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