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Царьград

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Калининград: депутат Чепа осудил заявление Науседы как провокацию

Калининград: депутат Чепа осудил заявление Науседы как провокацию

Депутат Алексей Чепа осудил заявление президента Литвы Гинатаса Науседы о принадлежности Калининграда к Литве.

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