Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Через несколько дней истекает срок вывоза транспортных средств из страныДо 16 марта автомобили с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию, заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы страны Сами Ракшит.
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