Бессараб: Поправки о банкротстве позволят разгрузить судебную систему

Поправки о банкротстве компаний позволят разгрузить судебную систему, отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя рассмотрение соответствующего законопроекта в первом чтении на пленарном заседании 12 марта.
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